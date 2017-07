Fumito Ueda lobt Rime

Rime hat in Europa viel Lob bekommen und letzte Woche auf der Gameslab in Spanien viele Preise eingesackt. Nach der ereignisreichen Entwicklung (bei der unter anderem Sony als Publisher abgesprungen ist) ist ein farbenfrohes Adventure herausgekommen, das noch im Laufe des Jahres für die Nintendo Switch erscheint. Auch in unserer Kritik haben wir Vergleiche zu den Spielen von Team Ico gesehen und darüber mit Fumito Ueda selbst gesprochen, als wir ihn auf der wichtigsten spanischen Messe getroffen haben: "Ja, ich habe mir das Spiel am Veröffentlichungstag direkt gekauft. Ich habe es sogar schon durch! Was ich am Spiel so brillant fand, waren die Animationen. Aber der musikalische Aspekt war auch sehr gut.", verriet uns Ueda. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt aus unserem Plausch mit dem Shadow of the Colossus-Entwickler, das ganze Interview werdet ihr in den kommenden Tagen hier auf Gamereactor sehen. Nach unserem Interview hat Ueda Raúl Rubio, dem Game Director von Rime, getroffen und wir haben diesen Moment festgehalten.