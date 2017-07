Niederländisches PR-Team bestätigt westlichen Release von Dragon Quest XI

Dass Dragon Quest XI nach Europa und Amerika kommen wird, das ist letztlich nur eine Frage der Zeit. Bei dem Spiel handelt es sich nicht um ein experimentelles Finanzierungskonzept mit monatlichen Abonnements und Echtgeldkäufen, sondern um ein waschechtes Rollenspiel, das normale Verkaufserwartungen auf den entsprechenden Plattformen generiert. Doch bislang hat sich Square Enix noch nicht dazu geäußert, ob und wann deutsche Spieler in den Genuss des Titels kommen werden. Nun gibt eine niederländische PR-Agentur mehr Hinweise darauf. Die Kollegen von Gamer.nl (die wir als sehr vertrauenswürdig einschätzen) haben mit internen Quellen gesprochen, die ihnen gegenüber die Lokalisierung von Dragon Quest XI: In Search of the Departed Time bestätigten. Es gibt keine Nennung einer Plattform oder eines voraussichtlichen Termins, denn letztlich handelt es sich hierbei trotz unseres Vertrauen in die Kollegen um ein Gerücht. Dragon Quest XI erscheint Ende des Monats in Japan, dort will Square Enix fünf Millionen Kopien verkaufen.

Update: 04.07.2017, 15:50 Uhr:

Das PR-Unternehmen hat Gamer.nl gegenüber verraten, dass sie etwas voreilig mit der Veröffentlichung ihrer Nachricht waren und verweist darauf, dass der offizielle PR-Partner von Square Enix derzeit noch nicht feststehe. Damit verändert sich nicht die Aussage der ursprünglichen Nachricht.