Hunt: Showdown wurde schon 2014 gezeigt, allerdings wurde das Spiel damals unter einem anderen Namen geführt. Seitdem hat das Action-Horror-Spiel einige Veränderungen durchgemacht und unter anderem darüber haben wir auf der E3 2017 mit dem Lead Level Designer Chris Auty gesprochen.

"Aktuell verschieben wir den Fokus des Spiels auf das Gefühl eines Matches. Was ihr 2014 gesehen habt, war im Grunde eine Koop-Erfahrung für vier Spieler. Wir sind davon einen Schritt zurückgewichen und haben das Franchise neu ausgerichtet, um besser für den Multiplayer und die PvP-Seite aufgestellt zu sein. Als wir das getestet haben, fühlten wir direkt, wie viel besser es funktioniert. [Anschließend] haben wir einige Elemente der Ungewissheit eingeführt, also fremde Spieler und das hat direkt so viel besser gepasst, [als wir es uns gedacht haben]."

Als wir das Thema Permadeath anschnitten, verriet uns Auty wie Erfahrung im Spiel gehandhabt wird. "Jeder Spieler wird in der Lage sein, eine gewisse Menge an Charakterzügen zu aktivieren. Diese schalten verschiedene Waffenkategorien frei, neue Items und Dinge, die eine Auswirkung auf die Karte haben. All das macht es diesen Spielern leichter, im Spiel zu überleben."

"Denn wenn ihr sterbt [...] und ihr und euer Team vernichtet werdet, wird dieser Charakter Geschichte sein. Ihr werdet einen neuen Charakter erstellen, ihn ausrüsten und neue Waffen und Gadgets kaufen müssen. Doch wir werden ein bisschen was von dem Kram des Vorgängers übertragen, sodass ihr nicht immer alles komplett verliert. Einer der Gründe warum wir das tun ist, weil wir die Angst vor dem Verlust herausstellen wollen und [gleichzeitig von Spielern verlangen, dass sie] Risiko und Belohnungen gegeneinander abwägen [...]. Mit dieser Idee wollen wir verhindern, dass die Leute einfach reinrennen und alles abknallen. Wir wollen, dass Dinge langsamer angegangen werden und Spieler versuchen, das Risiko einer Situation zu erfassen und vorsichtig sind."

Klingt das Permadeath-Feature für euch nach einer vielversprechenden Idee für einen Mehrspieler-Titel?