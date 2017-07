GRTV: Wir schauen uns drei PlayLink-Titel an

Auf der E3 haben wir viele Spiele gespielt und einige interessante Gespräche geführt. Eine besondere Veranstaltung haben wir mit den PlayLink-Titeln für Sonys Playstation 4 erlebt, die Smartphones statt dem Controller nutzen. Mit Lau Korsgaard von Knapnok Games haben wir dort gesprochen, Thema war ihr kleiner Puzzler Frantics.

"PlayLink ist ein spannender Weg, um Spiele auf der Playstation 4 zu erleben, denn ihr benutzt euer Smartphone, statt des normalen Controllers.", erklärt uns Korsgaard. "Und damit könnt ihr allerhand verrückter Dinge anstellen. Wir benutzen in Frantics zum Beispiel den Gyrosensor."

"Frantics ist eine Sammlung von Mini-Spielen. In einem davon springt ihr mit einem Fallschirm ab und müsst mithilfe des Handys in der Luft navigieren. Wenn ihr auf das Smartphone-Display tippt, öffnet sich der Fallschirm."

"Es werden viele kleine, chaotische Party-Spiele und alle davon haben einen sozialen Twist, der euch mit euren Mitspielern zusammenführt, um andere zu sabotieren."

Neben Frantics haben wir auch das Wissensspiel Knowledge is Power und Supermassives neues Spiel Hidden Agenda ausprobiert. Das könnt ihr euch in den folgenden Videos ansehen. Der erste PlayLink-Titel ist That's You, der schon morgen kostenlos via PS Plus erscheint.