Binding of Isaac: Afterbirth + ab 7. September auf Nintendo Switch

Nicalis und Edmund McMillen haben gestern Details für die europäische Verkaufsversion von The Binding of Isaac: Afterbirth + für Nintendo Switch enthüllt. Der zusätzliche Inhalt wird "nahezu identisch"mit der US-amerikanischen Fassung sein, Entwickler wollten keine voreiligen Ankündigungen machen, bevor nicht alle Details feststehen. Spieler die eine physische Version erwerben, dürfen sich über ein gedrucktes Handbuch und zwei Sticker-Blättchen freuen. The Binding of Isaac: Afterbirth + wird am 7. September in Europa erscheinen.