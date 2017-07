Marvel Heroes Omega ab sofort für PS4 und Xbox One erhältlich

Das PC-Spiel Marvel Heroes wurde für die Konsolenfassungen umbenannt und heißt nun Marvel Heroes Omega. Eben dieses Action-MMORPG ist ab sofort auf Playstation 4 und Xbox One spielbar. In der Pressemitteilung enthüllt Gazillion Entertainment, dass bereits eine Million Spieler am Betatest auf der PS4 teilgenommen haben, unter den Marvelfans scheint es also ein breites Interesse an dem Titel zu geben. Zusammen mit dieser Meldung haben wir einen neuen Launch-Trailer am Start, direkt darunter bekommt ihr einige weitere Einblicke ind das Spiel. Welcher Held werdet ihr sein?