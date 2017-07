PS4-Trailer von Anthem zeigt Xbox One X-Symbole

Sicher erinnert ihr euch noch an die Gameplay-Enthüllung von Anthem auf Microsofts E3-Pressekonferenz von vor einigen Wochen. Wir haben dort einen ersten ausgiebigen Einblick in das kommende Bioware-Rollenspiel bekommen und das hat vielen Spielern den Atem geraubt. Das Live-Gameplay soll laut Microsoft von einer Xbox One X stammen und die enorme Kraft der neuen Konsole zeigen.

Der offizielle Youtube-Kanal von Playstation hat die gleiche Präsentation hochgeladen und blöderweise behauptet, das dort abgebildete Spiel würde auf einer Playstation 4-Konsole laufen. Wie sich nun jedoch herausstellte, handelt es sich dabei nicht um echtes Gameplay der Playstation-Version, sondern um das Xbox-Video. Lediglich die Playstation-Tastenbelegung wurde über das User-Interface gelegt, um Sony-Fans in die Irre zu führen. Der NeoGAF-Nutzer EvB hat den Schwindel bemerkt und die Häme direkt an das Internet adressiert. Wie ihr auf dem Screenshot (aus dem offiziellen PS4-Trailer) erkennen könnt, wurde hier sehr schlampig gearbeitet. Unsere Kollegen bei Sony haben uns gegenüber gestanden, dass sie diese unschöne Praktik anwenden mussten, um ihren Nutzern überhaupt das wertvolle Video anbieten zu können. Wie flüssig Anthem auf der PS4 Pro am Ende laufen wird, darüber haben wir also weiterhin keinen Hinweis. Was haltet ihr von dieser Praktik?