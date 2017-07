In Code Vein lüstet es euch nach Blut

Wir haben den Produzenten von Code Vein Keita Iizuka und seinen Kollegen, den Game Director Hiroshi Yoshimura auf der E3 in Los Angeles getroffen, um uns über das mysteriöse, neue Action-RPG zu unterhalten.

"Warum der Protagonist ein Vampir ist, erfahrt ihr im Laufe des Spiels [...].", erklärt Yoshimura mit einem Übersetzer. "Sie bekommen diese mächtigen Kräfte, allerdings haben sie deshalb das Verlangen nach Blut. Sie brauchen das Blut, also müssen sie danach suchen. Die komplette Geschichte handelt davon, Blut zu finden, weil [der Bestand] langsam schwindet."

Im Interview sprechen wir zudem darüber, wie der Vorgang des Blutsaugens ins aktive Spielgeschehen eingearbeitet wurde und wie die Koop-Spielmechanik funktionieren wird. Auf unseren Reisen dürfen wir auf unterschiedliche Verbündete zurückgreifen: "Jeder von ihnen hat einzigartige Fähigkeiten, ihr werdet den korrekten [Teilnehmer, für eine spezielle Aufgabe auswählen wollen] oder denjenigen, der am besten zu eurem Spielstil passt."

Als Code Vein zum ersten Mal erwähnt wurde, enthielt das Projekt den Slogan "Prepare to Dine", was eine deutliche Referenz zur Dark Souls-Serie des Publishers ist. Wir wollten von Yoshimura wissen, ob wir ein ähnlich anspruchsvolles Spielerlebnis erwarten dürfen. "Wir haben versucht, etwas sehr Herausforderndes zu schaffen, doch wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem die Spieler aufgeben, weil es zu schwer ist.", erklärt Yoshimura.

Seinen Aussagen zufolge sei das Spiel schon ziemlich schwierig, zumindest wenn wir alleine unterwegs sind. Deshalb sei es möglich an der Seite von Verbündeten zu kämpfen: "Wenn ihr alleine unterwegs wärt, würdet ihr vielleicht aufgeben, doch mit einem dieser NPC erschließen sich neue Taktiken." Yoshimura hat außerdem erklärt, dass sich Code Vein an ein internationales Publikum richtet, ganz im Gegensatz zu den Spielen der God Eater-Reihe, die ausschließlich auf das japanische Publikum ausgerichtet sind. Code Vein erscheint nächstes Jahr für PC, PS4 und Xbox One.