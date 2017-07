Offene Beta von Lawbreakers auf Steam gestartet

Cliff Bleszinskis neuer Shooter Lawbreakers ist ab dem 8. August für PC und PS4 erhältlich und seit Freitag steckt das Spiel in der offenen Beta. Auf Steam könnt ihr direkt in die neue Karte Vertigo einsteigen und den Modus Uplink ausprobieren. Am 5. Juli um 18:00 Uhr wird die Testphase enden, die Server stehen euch also noch ein paar Tage bereit. Übrigens hat sich Boss Key Productions mit einem Verkäufer zusammengetan, um eine physische Collector's Edition des Spiels zu veröffentlichen. Kostet natürlich ein wenig mehr als die angekündigten 30 Euro und scheint in erster Linie etwas für Fans zu sein. Wir haben in der letzten Woche für unseren Livestream ein paar Stunden in das Spiel geschaut, das könnt ihr im unteren Video sehen.