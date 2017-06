Erste Gameplay-Eindrücke von Last Day of June

Mit seiner herzerwärmenden Präsentation hat es Last Day of June geschafft, sich einen Platz in unserem Gedächtnis zu schaffen. Schon vor dem E3-Trubel vor einigen Wochen wurde das kleine Adventure angekündigt, heute sehen wir erstes Gameplay. Publisher 505 Games hat einen ersten Gameplay-Trailer für das emotionale Abenteuer enthüllt, das einige Mechaniken aus dem Spiel und weitere Charaktere zeigt. Wie wir im Video sehen, kann Carl in vergangene Erinnerungen zurückreisen, um die Schlüsselmomente am tragischen Tag von Junes Tod nachzuerleben. Abhängig von unseren Entscheidungen und Aktionen können wir darin offenbar das Schicksal selbst verändern und an dieser Stelle scheint der Slogan des Spiels einzusetzen: "Was würdest du tun, um einen geliebten Menschen zu retten?"