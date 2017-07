Ist Dead or Alive das realistischste Spiel der Welt?

Japanische Spieler dürfen schon bald einen großen Schritt in Richtung virtuelle Realität wagen, denn die Dead or Alive-Erfahrung wird in japanischen Spielhallen auf unangenehm realistische Art und Weise erfahrbar gemacht. Die Arcade-Kabine des Spiels Dead Or Alive Xtreme Sense hat einige sensorische Funktionen erhalten, darunter Temperatursteuerung, Wind und sogar Gerüche. In einer Szene springt Kasumi (wie sollte es anders sein) unter die Dusche, woraufhin in der High-Tech-Kabine ein Nebeleffekt einsetzt und die ergiebigen Spieler mit ätherischen Gerüchen belohnt, denn die Ladies cremen sich selbstverständlich mit aromatischen Duftölen ein. Ob europäische Spieler eine ähnlich sinnvolle Adaption erhalten werden, ist im Moment noch nicht absehbar.

Quelle: Kotaku.