The Low Road erscheint am 26. Juli

XGen Studios, ein kleines Indie-Studio, das zuletzt mit einem Spiel namens Super Motherload überzeugte, hat ein neues Adventure am Start. The Low Road ist seit 2013 in Entwicklung und wird am 26. Juli für den PC (Steam) erscheinen. Es ist ein Point&Click-Adventure über die letzte Phase des kalten Krieges, angesiedelt in den 1970-er Jahren. Der Artstyle ist einprägsam und bietet eine Bandbreite an Spionage-Rätseln, die wir aus der First-Person-Perspektive erleben. Auf der PAX East haben wir mit Leif Olesen-Cormack von XGen über das Spiel gesprochen, das Interview findet ihr unten im Video.