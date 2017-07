Wir sprechen mit dem Berliner Studio Fizbin über The Inner World 2

Sebastian Mittag, Mitbegründer und Game Director von The Inner World: Der letzte Windmönch war auf der E3 in Los Angeles, um mit uns über die Fortsetzung des Studentenprojekts zu sprechen, die uns im September erwarten wird.

"Ich würde The Inner World als interaktive Geschichte beschreiben", erklärt Mittag. "Ein Puzzlespiel mit unterschiedlichen Arten von Rätseln, in dem man verrückte Charaktere trifft. Man wechselt zwischen drei Helden, Robert, Laura und Hack. Hack ist übrigens eine Taube und kann herumfliegen. Robert ist eine Flötennase, also ein sehr wichtiger Charakter und er kann Lieder auf seiner Nase abspielen und mit dem Wind alte Artefakte in der Welt Asposien beeinflussen."

Im Gespräch haben wir die Themen Rätsel und Herausforderung angeschnitten und über die einzigartige Natur von Asposien gesprochen. Auch wie sehr die beiden Der letzte Windmönch mit seinem Vorgänger in Verbindung steht, haben wir geklärt. All das und vieles mehr erfahrt ihr in unserem Interview.