Paradox Interactive kauft Age of Wonders-Entwickler

Der schwedische Publisher Paradox Interactive ist für sein aktuelles Portfolio mit Titeln wie Hearts of Iron IV, Pillars of Eternity oder Steel Division: Normandy 44 bekannt, doch nun besitzen sie auch die Rechte an einigen fantasievolleren Titeln. In der Nacht gab die Firma bekannt, dass die Akquisition von Triumph Studios abgeschlossen sei, die die Age of Wonders- und Overlord-Entwickler gehören nun zu Paradox. Triumph Studios wurde im Jahre 1997 von Lennart Sas und Arno van Wingerden gegründet, die auch nach diesen Verhandlungen die Ansprechpartner bei Triumph bleiben werden. Alle laufenden Projekte sollen weiterhin in Entwicklung bleiben, werden nun aber von Paradox Interactive vertrieben. Für heute Nachmittag um 16:00 Uhr wurde ein Livestream angekündigt, der sich der Akquise näher widmet.