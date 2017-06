Fumito Ueda adressiert Änderungen am Shadow of the Colossus-Remake

Fumito Ueda ist für seine Arbeiten an einzigartigen Spielen wie Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian bekannt. Auf der Gameslab in Barcelona hat Ueda nun mit den Kollegen von Eurogamer über das kommende PS4-Remake gesprochen, dabei war ein Übersetzer beteiligt. Wie Ueda dem Kollegen erklärte, habe er eine Liste mit Änderungen bei Sony eingereicht, sei sich aber nicht sicher, ob diese im kommenden Shadow of the Colossus Remake Anklang finden werden. Der Schöpfer dieser grandiosen Videospiele ist aktuell mit eigenen Projekten beschäftigt und nicht an den Portierungsarbeiten involviert.

"Ich habe eine Petition über den Inhalt und deren Veränderung eingereicht, bin mir aber nicht sicher, ob die Implementation so geschieht, wie ich sie mir vorstelle.", so Ueda. Er wollte nicht im Detail auf seine

Änderungsliste eingehen, machte jedoch klar, dass es keine großen inhaltlichen Neuerungen geben wird. Fans interessiert vor allem die Frage, ob das Remake einige der aus dem Spiel entfernten Bosse einführen wird: "In diesem Spiel gibt es sechzehn Feinde und eine Geschichte über sechzehn Feinde. Wenn man das ändern würde... ich denke nicht darüber nach, die Vergangenheit zu ändern. Das Spiel ist beendet mit sechzehn Gegnern. Es ist okay."