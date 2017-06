Final Fantasy XV: A New Empire auf mobilen Geräten veröffentlicht

Final Fantasy XV hat Anfang der Woche den neuen DLC, Episode Prompto, bekommen, doch das war es noch nicht mit neuen Inhalten rund um das Spiel. Entwickler Machine Zone hat (unter anderem Game of War: Fire Age und Mobile Strike) vorgestern Final Fantasy XV: A New Empire für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Das Online-Strategiespiel lässt Spieler Basen bauen, Armeen trainieren und Allianzen gründen, beziehungsweise Kriege gegen andere Spieler führen. Der Titel spielt in der Welt von Eos und zeigt uns die bekannten Charaktere aus dem Spiel.

Laut dem General Manager von Machine Zone, Tim Ernst, habe das Studio für die Arbeiten am Titel eng mit Square Enix zusammengearbeitet."Unser Spielestudio und das Final Fantasy XV-Entwicklerteam standen seit dem Beginn [der Arbeiten] in engem Kontakt zueinander. Square Enix war sehr gespannt darauf, unsere Expertise in Aktion zu sehen und wir waren ebenso gespannt und geehrt, mit dem unglaublichen Art- und Design-Team zusammenzuarbeiten, das Final Fantasy XV schuf."

Final Fantasy XV: A New Empire ist kostenlos spielbar, den Link zum Direktdownload findet ihr hier.

Quelle The Verge.