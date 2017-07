Von Naughty Dog und Schweinen in Motion Capturing-Anzügen

Naughty Dog ist eines der Vorzeigestudios von Sony und bietet fantastische Spiele mit großartiger Inszenierung. Eine der Stärken des Entwicklers sind die lebensnahen Animationen, von denen vor allem Titel wie Uncharted und The Last of Us profitieren. Diesem Trend wird das Studio offenbar auch weiterhin folgen, denn wenn es um Motion Capture geht, macht den Entwicklern so schnell niemand etwas vor. Creative Director und Autor Neil Druckmann hat auf Twitter ein niedliches Foto von einem Schwein im Motion Capturing-Anzug geteilt: "Die heutige Mocap-Session beginnt großartig." Die Autorin und Schauspielerin Halley Gross hat ein kurzes Video von sich selbst und dem neuen Star am Set geteilt, hoffentlich steigt dem Schwein das Rampenlicht nicht zu Kopf.

Quelle: Gamespot.