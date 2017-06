Viele Screenshots und eigene Kritik von Ever Oasis gelandet

Koichi Ishii ist der Schöpfer der Secret of Mana-Reihe und hat seit diesen Zeiten viele wunderbare und einzigartige Spiele geschaffen. Mit seinem neuesten Werk, Ever Oasis, tritt der heutige Chef des 3DS-Entwicklers Grezzo in seine eigenen Fußstapfen und versucht aus einem einzelnen Samen inmitten der Wüste ein fruchtbares Land zu erschaffen. Wie gut ihm das gelingt und was unser Tester Stefan am niedlichen Nintendo-Spiel zu nörgeln hat, erfahrt ihr in unserer Kritik. Obendrauf haben wir viele Screenshots aus dem Spiel am Start.