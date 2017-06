Playstation Plus-Spiele für Juli enthüllt

Diesen Samstag starten wir in den nächsten Monat, das heißt Playstation Plus-Mitglieder bekommen ab Dienstag wieder ein neues Bündel voll kostenloser Spiele. Sony enthüllte am Abend, was Premium-Kunden im kommenden Monat erwartet, mit dem diversen Mix sollte für jeden Spielgeschmack etwas dabei sein. Im Juli stehen uns sieben (!) Titel und ein Beta-Zugang zur Verfügung:

• Until Dawn für PlayStation 4

• Game of Thrones - A Telltale Games Series für Playstation 4

• Tokyo Jungle für Playstation 3

• Darkstalkers Resurrection für Playstation 3

• Element4l für Playstation Vita

• Don't Die & Mr. Robot für Playstation 4 und Playstation Vita

• That's You! für Playstation 4 und Handy

Zusätzlich können wir ab dem 18. Juli an der geschlossenen Beta von Orcs Must Die: Unchained teilnehmen und einige extra Sachen in Form des "Orcs Must Die: Unchained Plus-Pakets" bekommen.

Wie findet ihr das Angebot für den Juli?