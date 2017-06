Heroes of the Storm: Sommer-Event bringt zahlreiche Preise

Seit den späten Abendstunden steht ein neues Event in Heroes of the Storm bereit, das den Sommer mit fantastischen Preisen feiert. Jedes Mal mal wenn ein Spieler ein Match gewinnt, bekommt dieser ein Ticket für das Gewinnspiel und nimmt automatisch daran teil. Jede Woche können Spieler diverse Preise gewinnen, das beinhaltet Lootboxen, Statuen, andere Blizzard-Spiele und sogar ein Doppelticket für die diesjährige Blizzcon. Natürlich gibt es auch neue kosmetische Items für Heroes of the Storm zu gewinnen. Dazu zählen Reittiere, Portraits, Skins und Emojis. Obendrauf gibt es einen neuen "Pool Party-Brawl", ein fünf gegen fünf Match mit passender Sommer-Thematik. Das Heroes of the Storm-Sommer-Event ist bis zum 24. Juli für Spieler zugänglich, mehr Informationen dazu gibt es hier.