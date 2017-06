Assassin's Creed Origin belehrt uns über die Geschichte Ägyptens

Zu den größten Enthüllungen der diesjährigen E3 zählte der neue Assassin's Creed-Ableger, Assassin's Creed Origins. Auch wenn die Ankündigung nach den unzähligen Leaks keine all zu große Überraschung mehr war, bemerkte wir sofort, dass das Team von Assassin's Creed IV: Black Flag hart daran gearbeitet haben, das Konzepts der Spielereihe auszubreiten. Wir haben uns mit Game Director Ashraf Ismail unterhalten, um mehr über die Vision hinter dem Spiel zu erfahren:

"Wir haben unsere gesammelten Erfahrungen von Black Flag zusammengetan und wollten sie explodieren lassen.", erklärte Ismail. "Das brachte uns auf die Action-RPG-Elemente. [...] in Black Flag hatten wir ein sehr tiefgehendes RPG-Element, das sich hinter Zahlen versteckte, aber es war da. Wir haben das genommen und [...] wollten erreichen, dass sich die Erfahrung viel tiefgründiger bewegt, sodass plötzlich jedes Level eine Bedeutung hat. Wenn du Level 5 bist und gegen einen Level 20-Gegner kämpfst, wirst du ihn nicht töten können, [aber] du kannst ihm Schleich-Schaden zufügen. Wenn du Gegner ermorden willst und dich an sie heranschleichst, dann musst du deine versteckten Klingen verbessern und sie verstärken, um mehr Schaden zuzufügen. [...] Wenn du dich nicht für das Herumschleichen interessierst und nur ein Krieger sein willst, dafür gibt es Fähigkeiten; ein Entwicklungspfad für dich. Wir wollen, dass Spieler in der Lage sind, ihren eigenen Spielstil zu entwickeln."

Als wir Ismail fragen welche Rolle der Nil in der Geschichte von Origins spielt, bemerken wir, wie sehr Ägypten Ismail am Herzen liegt.

"Der Nil ist sehr wichtig und man sieht, dass die Welt so riesig ist. Im Norden hast du das Mittelmeer und Alexandria, die wunderschöne Stadt Alexandria, und dann haben wir das üppige Nildelta. Es ist also sehr fruchtbar, sehr kostbar, es gibt eine Menge wilder Tiere (also auch nicht ganz ungefährlich). Wir spielen auch damit, woher die [ägyptische] Landwirtschaft stammt, wir haben viele Quests, die sich darum drehen. Wir benutzen die Quest-Struktur, um den Spielern all diese Geschichten zu präsentieren und es ist fast so, als würden wir den Spielern durch eine sehr coole Erzählweise etwas beibringen, etwas, dass sie spielen müssen."

"Es gibt tiefgründiges Gameplay, aber wir präsentieren gleichzeitig subtil die Geschichte Ägyptens und erzählen, wie die Landwirtschaft im Raum des Nildeltas funktioniert, mit all der fruchtbaren Erde des Nildeltas. Was bedeutete [diese Zone] für Ägypter? In welcher Verbindung stand es zu ihrem Glauben? Der Nil war eng verbunden mit der Religion und den Göttern. Der Alltag eines Ägypters [...] bestand darin, wertzuschätzen, dass man in der Lage ist, anzubauen und direkt verbunden mit den Göttern ist. [Der Nil] spielt also eine sehr wichtige Rolle in der Welt, das zeigen wir mit Quests und die Charaktere, die Bayek auf seinem Weg trifft, so gut, wie es nur geht. Es geht also um [wichtige ägyptische Ortschaften, wie] das Nildelta [...], die heilige Stadt Memphis, das Giza-Plateau. [...] die großen Pyramiden [und] die Sphynx. Was bedeutet all das für die Bewohner zu dieser Zeit, das ist etwas, womit wir die ganze Zeit spielen. Deswegen ist das Setting so atemberaubend. Ich freue mich, an dem Setting zu arbeiten, weil es so reichhaltig und wunderbar ist und ich bin so glücklich, dass wir in der Lage sind es umzusetzen."

Assassin's Creed Origins erscheint im Oktober für den PC, die Playstation 4 und Xbox One. Für mehr Informationen zum Spiel raten wir euch unsere Vorschau von der diesjährigen E3 anzuschauen.