Große und kleine Geheimnisse in der Welt von Mario + Rabbids

Mario + Rabbids Kingdom Battle verbindet die frechen Rabbids von Ubisoft mit dem ikonischen Nintendo-Maskottchen in einem verrückten Abenteuer mit strategischer Tiefe (das könnt ihr auch noch einmal in unserer Vorschau nachlesen). In unserem E3-Interview mit dem Creative Director des Spiels, Davide Soliani, haben wir unter anderem über das kreative Design der Bossgegner gesprochen - Rabbid Kong. Derart ausgefallene Charaktere führten uns zu der Frage, welche Überraschungen uns noch erwarten werden und auf welche Einfälle Soliani besonders stolz ist.

"Das was ich am meisten erwarten, darauf habe ich 18 Jahre lang gewartet [...], befindet sich aktuell noch nicht im Spiel und ihr könnt es deshalb nicht sehen. Es steckt in der dritten Welt und ich liebe es. Ihr wisst ja, die Rabbdis sind Kreaturen die nicht sprechen und diesbezüglich wird es eine Überraschung geben."

In der dritten Welt soll es also ein großes Geheimnis geben, wir werden die Augen (und Ohren) offen halten, wenn wir am 29. August endlich selbst spielen dürfen. Dann nämlich erscheint Mario + Rabbids Kingdom Battle exklusiv auf der Nintendo Switch. Im Interview verriet uns der Entwickler auch, dass der Soundtrack vom legendären Komponisten Grant Kirkhope geschaffen wurde (der im Übrigen wohl das beste Twitter-Profilbild aller Zeiten hat).

"Ihr verliert euch in dieser lebenden Welt." erklärte uns Soliani. "Es gibt sogar Teile im Pilzkönigreich, die sich in der wunderschönen [Taktform] von Grant Kirkhope bewegen, das ist der Musiker. Einige dieser Elemente in der Welt wurden tatsächlich den Bewegungen [von Künstlern] nachempfunden, die sich rhythmisch zu Grant Kirkhopes Stongs bewegen und ich finde das unglaublich."