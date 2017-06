Nintendo enthüllt Hintergrundinfos zu ikonischen Zelda-Gegenständen

Nintendo zählt die verbleibenden Tage bis zum Release vom Master Trials-DLC, dem ersten von zwei kommenden Erweiterungen für The Legend of Zelda: Breath of the Wild, runter und hat dabei einige interessante Hintergrundinformationen zur Geschichte der ikonischen Items enthüllt, die mit dem Add On Einzug in das Spiel erhalten. Ihr könnt zum Beispiel einige coole Entwickler-Fakten über das Tingle-Outfit, den Helm von Midna, die Phantom-Rüstung und die Krog-Maske erhalten. Bis zum 30. Juni werden weitere Gegenstände vorgestellt, die wir in Breath of the Wild in versteckten Kisten in der Wildnis finden werden. Die zweite Erweiterung des Spiels, The Champions Ballad, erscheint zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr und kann in einem Season Pass zum Preis von 19,99 Euro gekauft werden.