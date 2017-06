Neuer 2D-Plattformer Out of Line angekündigt

Der portugiesische Spieleentwickler Duckling Studios hat sein neues Spiel angekündigt, ein kleiner Plattformer namens Out of Line. Der Titel verbindet Action- und Adventure-Elemente mit einer 2D-Kulisse und schlüpft offenkundig in die Riege von Spielen wie Limbo, Inside oder Little Nightmares. Im Spiel folgen wir einen kleinen Jungen, der in einer Fabrik aufwacht und fortan versucht, daraus zu entkommen. Wir werden mit anderen Charakteren interagieren und auch kämpfen müssen. Im Kampf benutzen wir einen Speer, der uns auch bei Rätseln und der Fortbewegung hilft, um etwa höher gelegene Plattformen zu erreichen. Out of Line ist für 2018 geplant und soll für PS4 und PC erscheinen.