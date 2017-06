Dishonored-/Prey-Entwickler nimmt sich eine Auszeit

Raphael Colantonio ist ein bekannter Name in der Spieleindustrie. Nachdem er 1999 Arkane Studios gründete, hat er Spiele wie Arx Fatalis und Dark Messiah of Might & Magic entwickelt. Am bekanntesten ist Colantonio jedoch für seine Dishonored-Spiele und natürlich ganz aktuell auch Prey. Nun verabschiedet sich dieser grandiose Entwickler von Gaming und nimmt eine Auszeit. In einem Blog-Eintrag erklärt Colantonio, dass er das Unternehmen und die Industrie (vorerst) den Rücken kehrt, um in Zukunft mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Er erinnert sich an gute und schlechte Zeiten, denn in der Entwicklung von solch großartigen Spielen stecken einige fantastische Erinnerungen.

Harvey Smith, Colantonios enger Freund und Partner, wird ihn ersetzen und fortan als Chef von Arkane Austin auftreten, Colantonio wird jedoch noch für einige Zeit zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und seine Firma in besten Händen zu wissen. Auch wir hatten das große Vergnügen, diesen besonderen Menschen über die Jahre einige Male zu sprechen und respektieren seine Entscheidung, sich der Familie und neuen Zielen zuzuwenden. Wir wünschen dir und deiner Familie nur das beste, Raphael. Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.