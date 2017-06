Das sind die Games with Gold für den Monat Juli

Microsoft hat am Abend die Games with Gold für den Monat Juli angekündigt. Diesmal dürfte die Aktion für viele Spieler eine recht uninteressante Angelegenheit werden, die Highlights heißen Sommermonats sind die Xbox 360-Spiele Lego Pirates of the Caribbean: Das Videospiel und Kane & Lynch 2: Dog Days, sowie Grow Up für die Xbox One. Wie immer lassen sich alle Spiele dank Abwärtskompatibilität auch auf der One spielen.

- Grow Up (1. bis zum 31. Juli)

- Runbow (16. Juli bis zum 15. August)

- Kane & Lynch 2: Dog Days (noch bis zum 15. Juli)

- Lego Pirates of the Caribbean: Das Videospiel (16. Juli bis zum 15. August)