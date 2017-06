Es kursieren bereits einige Gerüchte zum Launch von Sonys neuster Hardware, der Playstation 5. Auch wenn man den Fokus voll und ganz auf die jetzige Generationen legt (PS4 und PS4 Pro), so ist es doch klar, dass wir früher oder später auf die neuen Pläne der nächsten Generation stoßen. Analysten erwarten bereits eine derartige Enthüllung bis zum Ende nächsten Jahres. In einem Interview mit Golem machte der amerikanische Sony-Präsident Shawn Layden jedoch klar, dass das Unternehmen noch nicht bereit ist, die aktuelle Generation hinter sich zu lassen - alleine schon wegen der Vielzahl kommender Titel, die für die beiden PS4-Konsolen in Zukunft erscheinen.

Im Gegensatz zur Playstation 4 Pro soll die neue Hardware in Sachen Power und Technologie ein komplett anderes Produkt werden, als die aktuelle Generation. Layden fügte außerdem hinzu, dass die Updates der Firmen, die man zu bereits bestehenden Konsolengenerationen veröffentlicht, nicht vergleichbar sind, mit denen einer komplett neuen Technologiegeneration. Laut Layden wird es "noch eine Weile dauern", bevor man die PS5 ankündigt. Das könnte bedeuten, dass sich die Prognosen der Analysten nicht erfüllen. Oder haben die am Ende doch wieder recht? Was denkt ihr, wie lange warten müssen, bis sich die jetzige Generation ausdünnt und wir die Playstation 5 bekommen?

Quelle: VG24/7.