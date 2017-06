The Surge hat im Mai viele Dark Souls-Fans beschäftigt und viele Spieler in seinen Bann gezogen. Timm Schwank von Deck 13 hat sich deshalb mit uns in LA getroffen, um auf der geschäftigen E3 über die kommenden Inhalte des Action-Rollenspiels zu sprechen. Noch vor Ende des Jahres soll ein neuer Inhalt eintreffen, doch bevor wir dazu kommen, spricht Schwank über die kommenden Änderungen im Sci-Fi-Spiel.

"Wir bereiten Sommer-Patches für alle Plattformen vor und unterstützen das Spiel nachhaltig." Wie Schwank später erwähnt, werden die Neuerungen zusammen mit dem Bezahl-DLC erscheinen und das Spiel umfassend erweitern. Schwank bestätigte uns auch, dass das erste Premium-Add On eine Menge frischer Inhalte bieten werde, darunter "neue Level, Gegner, Waffen und so weiter. Ein volles Paket." Im DLC werden wir ein ähnliches Setting erleben, das wir aus dem Hauptspiel gewohnt sind. "[Das Gebiet] liegt in der Welt von The Surge, wird diese also erweitern. Es wird zudem einige Optimierungen am Spiel vornehmen und hier und da einige Dinge hinzufügen." Das neue Gebietes, die Story-Einblicke und das Bereitstellen weiterer Hintergrund-Informationen zu Charakteren und der mysteriösen Spielwelt stehen hierbei im Fokus. Ihr wollt noch mehr über The Surge erfahren? Dann lest hier unsere Kritik.