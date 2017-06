Atreus aus God of War bekommt seinen eigenen Knopf

God of War wagt sich "Anfang 2018" auf die Playstation 4 und verhilft dem wütenden Kratos hoffentlich zu einer phänomenalen Rückkehr. Der Götterschlächter wird jedoch nicht allein unterwegs sein, denn sein Sohn Atreus unterstützt ihn bei diesem Abenteuer.

"Es ist definitiv ein Einzelspielerspiel, kein Koop.", so Aaron Kaufman vom Santa Monica-Studio. "Aber Atreus, der Sohn Kratos', ist ein wirklich wichtiger Bestandteil der Kampfschleife. So wichtig, dass wir uns sogar dazu entschieden haben, ihm einen Knopf zu geben."

"Während ihr hauptsächlich Kratos steuert, agiert Atreus als euer strategischer [Begleiter]. Er ist der Unterstützer, der magische Pfeile verschießt, Kratos in Komboangriffen helfen kann oder auf die Rücken von Feinden springt, um sie in die Luft zu werfen. Er ist sehr, sehr wichtig und er kann euch in Rätseln aushelfen."

Doch neben seiner aktiven Rolle als Unterstützung im Kampf und in Puzzle-Passagen, wird Atreus ein integraler Bestandteil der nordischen Geschichte sein, so Kaufman.

"Was sonst noch wichtig für ihn ist, ist seine tiefgreifende Rolle in der Geschichte. Er ist mindestens so wichtig wie Kratos, wenn wir über das nächste God of War-Spiel sprechen. und ich denke durch die Story und die Dialoge, die die beiden miteinander teilen, wird ihre Beziehung und [...] zu einer sehr persönlichen Angelegenheit werden. Ihr werdet das im Spiel selbst sehen und verstehen, warum es so wichtig ist, den Sohn von Kratos einzuführen."

Das Spiel wird einer "Achterbahnfahrt" gleichen, so Kaufman. Es gibt ausgeschriebene Erkundungs-Missionen und Story-Quests und viele unterschiedliche Charaktere, Götter und Monster, die Kratos und Atreus das Leben schwer machen.