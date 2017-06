CI Games arbeiten an neuem Taktik-Shooter, Lords of the Fallen-Nachfolger bestätigt

CI Games hat heute über die künftigen Unternehmenspläne und nächsten Projekte des Studios gesprochen. Der Entwickler bestätigte dabei die Arbeiten an einem neuen Taktik-Shooter, wollte aber keine weiteren Details dazu nennen. Nicht weniger interessant ist die Ankündigung einer Lords of the Fallen-Fortsetzung, allerdings wurden hierbei ebenfalls keine weiteren Informationen bekanntgegeben. Konkreter wurden das Team bei Sniper Ghost Warrior 3, das sie noch bis zum Ende des Jahres mit neuen Updates unterstützen werden.

"Während der Entwicklung von Sniper Ghost Warrior 3 lernten wir als Team viel dazu, [es] hat die unterschiedlichen Talente bei CI Games gestärkt und das gesamte Studio zum Besseren verholfen.", so Chief Executive Officer Marek Tymiński. "Als wir mit der Entwicklung von SGW3 begannen, entschieden wir uns dazu einen relativ großen Rahmen für das Spiel mit seiner offenen Welt zu schaffen, doch nun haben wir realisiert, dass dieses Vorhaben zu ambitioniert war und wir nicht in der Lage waren, dieses [Versprechen] in einer sinnvollen Zeitspanne abzuliefern. Wir haben einfach die falschen Entscheidungen getroffen, vor allem in Bezug auf die Größe unseres Teams und den zeitlichen Rahmen. Indem wir das Spiel in die AAA-Kategorie gehoben haben, hat es sich von unseren bisherigen Leistungen abgesondert. Stattdessen haben wir zu viel Zeit dafür verschwendet, anderen AAA-Titeln und deren Produktionsbedingungen und Features hinterherzujagen. Das war ein großer Fehler."

"All das war eine wichtige Lehrstunde für uns und wir wenden uns nun unseren nächsten Projekten zu. Wir planen einen großartigen taktischen Shooter mit dem Fokus auf spannendem Gameplay, Schlüsselmechaniken und Missionen, die Spieltiefe bieten; abseits von den Gefahren einer großen, offenen Welt. Wir wollen dieses Spiel noch taktischer gestalten, als SGW3 und ich glaube, die letzten drei Jahre haben eine wundervolle Basis geschaffen, auf die wir für das nächste Projekt aufbauen können."