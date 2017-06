Super NES Classic Edition angekündigt und längst überall ausverkauft

Als Nintendo bekanntgegeben hat, dass sie den NES Classic Mini, nicht weiter produzieren werden, haben viele Menschen auf die Ankündigung des tollen Nachfolgers gehofft und das hat Nintendo gestern Abend auch offiziell getan. Der Super Nintendo Mini, oder eben Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition wie er bei Nintendo so schön heißt, wird am 29. September für 79,99 US-Dollar (umgerechnet etwa 72 Euro) in den Verkauf geraten. Es gibt regionale Unterschiede zwischen den Verkaufsversionen in Europa, Japan und Amerika. Die Konsole wird mit 21 vorinstallierten Spielen geliefert (immerhin neun weniger als der NES Mini), doch dafür spielen sich die alten Klassiker auch heute noch sehr fein. Zwei 1,5m lange Kabelcontroller sind enthalten, Nintendo hat jedoch bereits bestätigt, dass die klassischen Controller und die Classic Pro Controller unterstützt werden.

Interessanterweise enthält die SNES Mini das niemals veröffentlichte Star Fox 2, das ihr freischaltet, indem ihr das erste Level in Star Fox durchspielt. Fans von Fox MrCloud sollten also ganz genau überlegen, ob sie dieses Abenteuer verpassen wollen. EarthBound ist ebenfalls eine interessante Veröffentlichung in Europa, das gleiche kann wohl auch über Final Fantasy III (oder eher VI, wie es viele Fans es hierzulande nennen) gesagt werden; diese Titel wurden niemals in Europa auf dem SNES veröffentlicht. Nintendo-Fans mussten auf andere Plattformen ausweichen, wenn sie diese Spiele erleben wollten. Hier sind alle enthaltenen Titel.

- Contra III The Alien Wars (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels)

- Donkey Kong Country

- EarthBound

- Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI)

- F-ZERO

- Kirby Super Star (europäischer Titel: Kirby's Fun Pack)

- Kirby's Dream Course

- The Legend of Zelda: A Link to the Past

- Mega Man X

- Secret of Mana

- Star Fox (europäischer Titel: Starwing)

- Star Fox 2

- Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

- Super Castlevania IV

- Super Ghouls 'n Ghosts

- Super Mario Kart

- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

- Super Mario World

- Super Metroid

- Super Punch-Out!!

- Yoshi's Island

Obwohl Nintendo signifikant mehr SNES Mini-Geräte zur Verfügung stellen will, sind die Teile schon überall ausverkauft und auf Verkaufsbörsen zu horrenden Preise gelistet. Aktuell habe Nintendo keine weiteren Lieferungen geplant, doch bis zum September könnte sich das vielleicht ändern. In jedem Fall gilt: Interessierte sollten ihre Augen und Ohren aufhalten und schnell sein.