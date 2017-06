Während der E3 haben wir die Gunst der Stunde genutzt und uns die kommende Battlefield 1-Erweiterung "In the Name of the Tsar" angesehen. Das DLC bringt viele Änderungen im Gameplay mit sich und erweitert den Umfang des Action-Spiels beträchtlich. Nach der E3-Show haben wir uns mit dem Produzenten Andrew Gulotta zusammengesetzt, um mehr über die Pläne des Studios zum Weltkriegs-Shooter zu erfahren.

"Wir ziehen von der Westfront an die Ostfront.", erklärte Gulotta. "Das ist der größte Kriegsschauplatz im ersten Weltkrieg und wir führen die russische Armee ein. Wir bringen eine Menge Waffen und einige Vehikel, mehr Operationen und einen neuen Spielmodus [in das Spiel]. Das ist das umfangreichste Erweiterungspaket, das wir jemals hatten."

Gulotta berichtigte sich im späteren Verlauf des Interviews noch einmal und nannte In the Name of the Tsar fortan das "größte" DLC, das EA jemals in einem Battlefield veröffentlicht habe. Wir sind nicht ganz sicher, worauf diese Unterscheidung bezogen ist, auf jeden Fall wirkt die kommende Erweiterung ambitioniert und verspricht frischen, sicherlich sehr kalten Wind. Im Interview sprach der Producer außerdem über die Nachtkarten, die noch im Sommer erscheinen sollen. Zum Abschluss bestätigte uns Gulotta noch einmal, dass die dritte Erweiterung, Turning Tides, im Dezember erscheinen wird, dicht gefolgt vom "Apocalypse" Anfang 2018.