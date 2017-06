4K sprengt den Speicher eurer Xbox One X

Auf Microsofts diesjähriger E3-Konferenz hat das Unternehmen die Xbox One X vorgestellt und es lag am Luxusrennspiel Forza Motorsport 7, die Zuschauer von den Qualitäten der neuen Konsole zu überzeugen und sie in den Bann der wundervollen 4K-Grafiken zu ziehen. Doch mit einer so hohen Auflösung gehen bestimmte Restriktionen einher und deshalb hat Turn 10 nun angekündigt, dass die normale Verkaufsversion des Rennspiels lediglich die Full-HD-Anlagen mit 1080p-Auflösung liefert. Das nämlich könne problemlos auf der Xbox One und der Xbox One S abgespielt werden, wer das volle 4K-Erlebnis auf der Xbox One X erleben will, muss 100 Gigabyte an zusätzlichen Daten herunterladen. Das ist eine massive Investition an Zeit und Ressourcen für die Konsumenten, nicht zu vergessen bleibt hierbei der Einfluss auf den Festplattenspeicher und die enorme Download-Zeit. Forza Motorsport 7 erscheint für PC und Xbox One am 3. Oktober, die 4K-Version mitsamt der neuen Xbox One X stehen erst am 7. November bereit.