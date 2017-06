Nur die Xbox One X wird 4K-Assets nutzen

Etliche Spiele werden in den kommenden Monaten einen Performance-Patch für die Xbox One X erhalten, unter den vielen Neuerungen steht vor allem die Hochskalierung auf 4K-Grafiken im Fokus der Entwicklungen. Forza Motorsport 7 wird laut Hardware-Anforderungen über 100 GB Festplattenspeicher benötigen und trotzdem einen Day One-Patch bekommen. Das lässt nicht nur bei uns die Frage aufkommen, wie wie groß eigentlich die 4K-Spiele werden und ob sie überhaupt noch auf die Platte der regulären Xbox One passen. Ein Microsoft-Sprecher hat jetzt klargestellt, dass die hochauflösenden Texturen überhaupt nicht auf die normale Xbox One kommen, da lediglich die One X diese herunterlädt:

"Mit der Veröffentlichung der Xbox One X ist es unser Ziel [...] die korrekten Spiel-Assets auf die korrekte Konsole herunterzuladen. Unabhängig vom Fernseher, auf dem gespielt wird, werden 4K-Medien (falls verfügbar) auf die Xbox One X geladen und die Standard 1080p-Anlagen kommen auf die Xbox One S."

Microsoft verrät zudem, dass sie in Zukunft bessere Download-Werkzeuge für Entwickler bereitstellen werden, sodass diese sichergehen können, dass ihre Spieler nur das herunterladen müssen, was sie auch benötigen. Ein Beispiel hierfür ist das Sprachpaket: In europäischen Ländern benötigen die Spieler häufig nur die Landessprache und wenn überhaupt die englische Sprachausgabe. Indem die Entwickler schon vorher auswählen, welche Tonspur heruntergeladen werden sollen, spart ihr viel Platz auf der Festplatte und Downloads/Installationen werden schneller ablaufen. Die Entwickler haben die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden welche zusätzlichen Dateipakete ein Spiel benötigt oder eben nicht. Klingt das für euch nach einer akzeptablen und sinnigen Lösung oder würdet ihr gerne selber mitentscheiden?

Quelle: Stevivor