Super Mario Bros. in der augmentierten Realität

Mit dem sinkenden Interesse an Pokémon Go schien sich das Thema Augmented Reality wieder zu erledigen, doch das könnte sich als Trugschluss bewahrheitet haben. In der letzten Woche sind diverse Nachrichtenseiten auf ein Video aufgesprungen, das die AR-Integration eines klassischen Super Mario Bros.-Level darstellt. Im Video zu sehen ist der Designer Abhishek Singh, der durch den Central Park schlendert und dabei seine Umgebung in ein Super Mario-Gebiet verwandelt. Es wird gesprungen, Rühren tauchen auf und Gumbas blockieren den Weg - alles wie damals auf dem NES. Der Entwickler dieses Projekts war mithilfe von Microsofts HoloLens in der Lage, diese Applikation zu entwickeln, theoretisch ist es also möglich, dass wir alle in den Genuss kommen, das ikonischste Level mit dem italienischen Klempners nachzuerleben. Ob wir eine offizielle Partnerschaft zwischen dem Amerikaner und Nintendo erwarten können, wagen wir zu bezweifeln, doch wir lassen uns gerne eines besseren belehren. Das Video könnt ihr euch hier einsehen.