Heute im GR-Livestream: Get Even

Nach den tragischen Ereignissen in Manchester im vergangenen Monat hat sich Bandai Namco dazu entschieden, die Veröffentlichung von Get Even einen Monat hinauszuzögern. Der eigenartige Mix aus Mechaniken, Strukturen und Konzepten hat Kritiker überall auf der Welt verwirrt, enttäuscht und beeindruckt, denn das narrative Erlebnis spielt auf mehreren Ebenen mit unserem Verstand. Bengt wird heute für das GR Live-Team einspringen und ab 16:00 Uhr in das Abenteuer von The Farm 51 reinschauen. Wenn ihr das sehen wollt, klickt euch rechtzeitig in unseren Livestream.