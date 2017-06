Gamescom 2017 steht unter dem Bann von FFXV

In ihrem E3 2017-Bericht hat Square Enix nach Ende der diesjährigen Messe in Los Angeles rückblickend auf all die Ankündigungen geschaut und dabei einen kleinen Ausblick auf kommende Gaming-Events in Europa gegeben. Konkret ging es dabei um den aktuellen Teil ihres Rollenspielepos Final Fantasy XV. Square Enix' Marketing-Manager Akio Ofuji erklärt, dass sie "ein paar Informationen während der E3 zurückgehalten haben" und einige äußerst spannende "Dinge für den Sommer vorbereiten." Game Director Hajime Tabata fügte hinzu, dass Fans tolle Neuigkeiten über das Spiel auf der großen Gaming-Messe in Köln bekommen werden: "Ich will gute Nachrichten auf der Gamescom verbreiten." Sicher ist damit eine anständige Vorstellung der letzten beiden DLC von FFXV gemeint, doch dürfen wir vielleicht auf etwas Größeres hoffen?

Quelle: Gematsu.