PES 2018 wird besser als FIFA 18, sagt Adam Bhatti

Unser spanischer Fußballexperte David hat sich einmal mehr im Camp Nou Camp in Barcelona mit Adam Bhatti (dem Chef von PES) getroffen, um der ersten europäischen Präsentation von PES 2018 beizuwohnen. Bhatti erwies sich bereits in unserem E3-Interview als äußerst angenehmer Gesprächspartner und hat sich uns auch dieses Mal anvertraut. Seiner Meinung nach wird die diesjährige Edition von Pro Evolution Soccer besser werden als FIFA 18:

"Wie immer wird FIFA 18 sehr ähnlich zur Edition aus dem letzten Jahr sein. Sie fühlen wahrscheinlich nicht den Druck, oder wollen keine Veränderungen einführen. Ich denke sie sind sehr bequem geworden und das bietet uns eine große Chance, denn wir können Neuerungen einführen, Dinge zu verändern und echte Alternativen schaffen. Wenn die Leute schon jedes Jahr dasselbe Spiel erneut spielen, dann müssen wir ihnen [zumindest eine gute Zeit] geben und wir glauben wirklich, dass es die bessere Option ist."

"Wird PES in diesem Jahr besser sein? Ich denke das ist längst der Fall und zwar seit PES 15 - zumindest was das Gameplay angeht. PES 6 war das Beste, dann kamen einige schlechte Jahre, bevor wir es wieder zurückholen konnten. Ich glaube seit PES 15 ist [die Serie] wieder auf Kurs, doch in diesem Jahr haben wir an den Animationen, Grafiken und Spielmodi gearbeitet."

PES 2018 erscheint am 14. September für Konsolen (mit Ausnahme der Switch) und PC, Vorbesteller erhalten exklusiven Zugang zu Usain Bolt. Was sagt ihr zu den Argumenten von Adam Bhatti? Ist er zu ambitioniert, was die Rivalität zwischen PES und FIFA angeht oder wollt ihr gerade das in einem solchen Sport? Unsere Anspieleindrücke von Pro Evolution Soccer 2018 könnt ihr hier lesen.