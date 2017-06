Nintendo 3DS-Version von Dragon Quest XI vorgestellt

Auf der japanischen Webseite von Dragon Quest XI: In Search of the Departed Time sind neue Informationen zu den exklusiven Features der Nintendo 3DS-Version des Spiels aufgetaucht. Im Besonderen geht es dabei um die zwei unterschiedlichen Anzeigemodi, in denen das Spiel dargestellt wird. Der 2D-Modus verschafft uns ein klassisches Retroerlebnis und verzichtet komplett auf 3D-Effekte, im 3D-Spielmodus sehen wir das Spiel in seiner aktuellen Grafikpracht mit echten Animationen. An einem Punkt zu Beginn unseres Abenteuers müssen sich die Spieler entscheiden, wie sie die Reise fortführen wollen, diese Entscheidung ist jedoch nicht bindend. Wer das jeweils andere Erlebnis ausprobieren möchte, sucht eine Kirche auf und wechselt dort die Perspektive. Je nach Wahl unterscheiden sich die Kämpfe, die Karten und die Art der Zufallsbegegnungen fundamental voneinander. Klingt für Fans sehr spannend, bleibt aber abzuwarten, wie sich die zwei unterschiedlichen Varianten auswirken.

Quelle: to Gematsu.