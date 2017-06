Diese fünf Angebote unbedingt im Steam Summer Sale mitnehmen

Gestern Abend ist die große Rabatt-Aktion von Valve gestartet, mit der Gamer jedes Jahr gelockt werden, sich mehr Spiele zu kaufen, al sie eigentlich spielen können. Seid ist noch nicht sicher, was ihr euch dieses Jahr kaufen sollt? Hier ist unsere völlig subjektive Liste mit den fünf besten Angeboten aus dem diesjährigen Steam Summer Sale.

Transistor - 2,84 Euro

Supergiant Games haben schon mit ihrem ersten Indie-Hit Bastion bewiesen, dass sie ein unvergleichbar feines Gespür für einzigartig erzählte Geschichte haben und das findet sich auch in ihrem zweiten Abenteuer wieder, Transistor. Obwohl das der Titel einen strategischeren Ansatz wagt, vermischt sich Geschichte, Soundtrack und die nebulöse Präsentation zu einem echten Meisterwerk. Liebhaber von Bastion dürfen getrost zugreifen, so günstig war Transistor auch noch nie. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, werft einen Blick in unsere Kritik oder schaut euch den Trailer an.

Torchlight II - 4,74 Euro

Torchlight II nimmt all die Dinge, die seinen Vorgänger auszeichneten, und toppt sie. Spielt mit euren Freunden oder alleine, erkundet große, offene Welten und findet mehr Gegenstände, als ihr jemals tragen könnt. Mods bringen zusätzliche Spielzeit in das lustige Action-RPG, für knapp fünf Euro kann man da echt nicht meckern. Unsere Kritik gibt euch weitere Details, alternativ könnt ihr auch einfach das folgende Video sehen.

Mittelerde: Mordors Schatten - 3,99 Euro

Mittelerde: Schatten des Krieges, die Fortsetzung des ersten Teils, ist schon in greifbarer Nähe und passenderweise findet ihr jetzt ein tolles Angebot für den Start von Talions Abenteuer. Mit einem revolutionären Hierarchie-System erschafft Mittelerde: Mordors Schatten ein einzigartiges Spielerlebnis, mit dem ihr eure eigene kleine Privatarmee heranzüchtet. Der Titel ist eines der besten Spiele von 2014, doch falls ihr wirklich noch nichts darüber erfahren haben solltet, helfen euch unsere Kritik oder der untere Trailer weiter.

Metro Redux-Bundle - 7,49 Euro

Die wüsten Romane vom russischen Autoren Dmitry Glukhovsky haben zu tollen Spielumsetzungen geführt, Metro 2033 und Metro: Last Light. Die beiden First-Person-Shooter besitzen eine unvergleichlich dichte Atmosphäre im postapokalyptischen Russland. Mit einer Gasmaske und selbstgebauten Waffen erkunden wir die verlassenen Tunnelsysteme der Moskauer Metro und erwehren uns gegen Monster und vertriebene Banditen. Das Redux-Bundle legt das Metro 2033 neu auf und präsentiert es im schicken Grafikgewand seines Nachfolgers. Der Preis ist auf dem historischem Tiefpunkt angelangt, bevor ihr mit Metro Exodus anfangt, solltet ihr also besser noch die Zeit finden, die alten Werke durchzuspielen. Unsere Kritik zu Metro 2033 findet ihr hier, zu Last Light hat der liebe Christian etwas geschrieben und das Gesamtpaket haben wir uns ebenfalls angesehen.

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY-Edition - 24,99 Euro

Rollenspiele mit offenen Welten gibt es dieser Tage wie Sand am Meer, doch nur die wenigsten erreichen die Qualität eines The Witcher 3: Wild Hunt. Der Vergleich kommt nicht von ungefähr, denn die dritte Installation in der fabelhaften Welt der Witcher-Serie beendet die unvergessliche Reise von Geralt von Riva. Die Serie bietet so unglaublich viele schöne Erinnerungen und als Game of the Year-Edition ist sie der krönende und würdige Abschluss der gesamten Saga. Mit den beiden Zusatzinhalten kommt ihr locker auf über 100 Stunden an reeller Spielzeit, da könnte man fast von Diebstahl sprechen, dieses einzigartige Meisterwerk für nur 25 Euro zu kaufen. Lest unsere Kritik zu The Witcher 3: Wild Hunt hier, ein Video gibt es natürlich auch.

Das ist sind unsere Kaufempfehlungen für den diesjährigen Summer Sale, was nehmt ihr mit und was bleibt liegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.