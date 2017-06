Seht hier die Beyond Good & Evil 2-Präsentation

Als uns Ubisoft auf der E3 Beyond Good & Evil 2 vorstellte, zeigten sie einen spektakulären CG-Trailer und einen gerührten Chef-Entwickler. Was wir hingegen nicht gesehen haben, war echtes Gameplay. Und nun ratet mal, was Ubisoft in der Nacht veröffentlicht hat. Hinter verschlossenen Türen in den Messehallen von Los Angeles hat das französische Studio besagtes Video bereits ausgewählten Journalisten vorgestellt, Michel Ancel spricht darin über die Engine des Spiels und seine eigene Motivation hinter dem Titel. Wie er verrät, sollen wir am Ende ohne Ladepausen zwischen den verschiedenen Planeten hin- und herreisen können und der Fotografieaspekt aus dem Vorgänger wird ebenfalls wieder eine große Rolle spielen. Die Raumschiffe sollen wir größtenteils selbst gestalten dürfen und es könnte Meteoriten geben, die dynamisch die Oberfläche der Planeten verändern. Es sind noch viele weitere Dinge in Arbeit und wenn Ancel und sein Team zumindest einige dieser Elemente umsetzen könnten, dann könnte Beyond Good & Evil 2 ein echtes Highlight werden, oder wie seht ihr das?