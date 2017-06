HEVN erscheint am 19. Juli

Miga hat gestern Nachmittag bekanntgegeben, dass ihr kommendes Sci-Fi-Survival-Spiel HEVN am 19. Juli auf Steam und Itch.io erscheint. Eine spielbare Demoversion wartet schon heute auf alle Interessierten, falls ihr euch also einen Ersteindruck machen wollt, ist das eure beste Chance. Die Demo enthält die ersten Areale der Kampagne und wirft uns in die Rolle von Sebastian Mar, der in der Ferne des Alls nach "einem besseren Leben" sucht. Die Zustände auf dem fremden Planeten sind allerdings alles andere als sicher, neben gewaltigen Stürmen sorgen seismische Aktivitäten dafür, dass wir immer mal wieder in Schwierigkeiten geraten. Und warum ist die Minenanlage noch gleich verlassen?

"Wir wollten ein einzigartiges First Person-Erlebnis erschaffen, das Spieler in eine gefährliche, narrative Erfahrung wirft, aus der es nur wenige Auswege gibt.", so Mat Mathews von Miga. "Obwohl der Spieler ab und zu mit Kämpfen konfrontiert wird, haben wir eine tiefgreifende Geschichte, reichhaltige Konflikte, Mysterien und Abenteuer."