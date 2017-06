Exklusive Einladungen für die eifrigsten Pokémon Go-Spieler

In einem Interview mit Ed Wu, Niantics Director of Software Engineering, haben wir einige exklusive Details für das kommende Sommer-Update erhalten. Offenbar wird es exklusive Events geben, zu denen nur die fleißigsten Trainer eingeladen werden.(Der Text wird nach der Werbung fortgesetzt)

"Ich kann noch nicht genau darüber sprechen, was wir da anstellen werden.", so Wu. "Aber ich kann sagen, dass wir für die Spieler, die wirklich hart trainieren, fast jeden Tag oder zumindest sehr regelmäßig in die Arenen gehen und Raid-Bosse herausfordern, [für diese Spieler] haben wir besondere Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen, in denen die seltensten und stärksten Pokémon, darunter auch einige legendäre, auftauchen können."

Genauere Details zu diesen Events sind noch ungewiss, doch es scheint als würde Niantic die Anstrengungen der Fans, die noch immer und auch in den kälteren Monaten gespielt haben, gebührend wertschätzen. Welche legendären Pokémon würdet ihr gerne euer eigen nennen? Schaut euch das gesamte Interview an und sagt uns, was ihr davon haltet.