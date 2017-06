Pillars of Eternity kommt Ende August auf die Konsolen

Paradox Interactive und Obsidian Entertainment bringen Pillars of Eternity: The Complete Edition in diesem August auf die Playstation 4 und Xbox One. Das Spiel enthält die beiden Weißmark-Zusatzinhalte, ein generalüberholtes Interface (angepasst für Konsolenspieler und deren große Fernsehgeräte), sowie 'Controller-freundliche Menüs" (Radialmenüs). Paradox Arctic wird für Pillars of Eternity die gleiche Engine nutzen, die schon bei Torment: Tides of Numenera und Divinity: Original Sin zum Einsatz kam und bekannt dafür ist, Probleme auf den Konsolen zu verursachen. Hoffentlich schafft es der Entwickler, diese Probleme zu bereinigen.(Der Text wird nach der Werbung fortgesetzt)