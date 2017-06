Standalone zu Modern Warfare Remastered könnte sehr bald erscheinen

Activision hat damals viele Leute verärgert, als sie Modern Warfare Remastered ausschließlich in der Legacy Edition von Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlicht haben, doch schon zur Veröffentlichung des Spiels wurde darüber diskutiert, ob wir das Spiel nicht eines Tages doch als Standalone-Version sehen werden. In diesem Monat soll der Traum vieler Call of Duty-Spieler wahr werden. Charlie Intel hat die Bilder der Standalone-Retail-Fassung zuerst veröffentlicht, doch mittlerweile haben viele weitere Händler ähnliche Dinge geschildert. Dass die beiden Konsolenversionen von Call of Duty: Modern Warfare Remastered uneinheitliche Veröffentichungszeiträume bekommen haben, davon sprachen bereits frühere Gerüchte. Laut den Quellen soll die Playstation 4-Version wohl bereits in der nächsten Woche erscheinen, während das Xbox One-Spiel erst in einem Monat kommen soll. Beim Preis scheint Einigkeit zu herrschen, offenbar wird das Spiel für stolze 39,99 Euro verkauft. Da könnten Fans fast schon überlegen, ob sie nicht doch lieber den Vollpreisspiel für die Legacy Edition zahlen wollen, preislich ist das kein allzu großer Sprung mehr.