Twitch Prime: Sichert euch jetzt eure legendäre Overwatch-Loot-Kiste

Falls ihr Twitch/Amazon Prime nutzt und Overwatch liebt, haben wir heute gute Nachrichten für euch. Blizzard und der Livestreaming-Dienstleister Twitch haben Mitte der Woche eine Partnerschaft enthüllt, die für beide Parteien Vorteile in der eSports-Berichterstattung mit sich bringt. Was daran so interessant ist? Nun, selbst wenn ihr kein großer eSports-Fan) seid, verschafft euch diese Kooperation tolle Boni. Wer den Premiumdienst Twitch Prime nutzt, erhält ihr auf Twitch das sogenannte Prime-Loot und darin steckt eine legendäre Beutetrue für Overwatch. Wie viele von euch sicher wissen, steckt in diesen Kisten ein garantiertes legendäres Item (golden/orange). In den kommenden Monaten sollen weitere Inhalte für Overwatch, Hearthstone und Heroes of the Storm kommen, es lohnt sich also, ein Auge darauf zu haben. Wenn ihr weitere Details zur Aktion braucht, besucht am besten direkt Twitch, dort könnt ihr die Kiste auch direkt einsacken.