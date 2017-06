Alle Sprecher der Gamelab 17 bestätigt

In dieser Woche findet die spanische Gameslab statt, zum siebten Mal in Folge geht es ins sonnige Barcelona. Vom 28. bis zum 30 Juni erwarten uns tolle Themen, kompetente Sprecher und natürlich jede Menge Nachrichten rund um die neuesten Videospiele. In diesem Jahr hat die Messe wieder einige starke Konferenzen zu bieten, wir haben die die Crème de la Crème aller Sprecher für euch aufbereitet.

Wie bereits bekannt war, tritt Ultima Online-Schöpfer und Industrie-Veteran Phil Harrison, neben dem Shadow of the Colossus- & The Last Guardian-Duo Fumito Ueda und Mike Pondsmith, und den Cyberpunk-Entwicklern auf, dazu gesellen sich viele andere respektierlichen Studios und ihre Vertreter. Die finale Liste enthält alle Sprecher, darunter befinden sich Rafael Colantonio (Prey, Dishonored) von Arkane Studios, Supercells Mikko Kodisoja (Clash Royale, Clash of Clans) und viele mehr.

Sam Lake von Remedy wird nun, da das finnische Studio die Arbeiten an Quantum Break beendet hat und die Microsoft-exklusive Partnerschaft ausgelaufen ist, über das Thema Narration sprechen. Enric Álvarez von Mercury Steam stellt ihren frischen Shooter-Ansatz von Raiders of the Broken Planet vor, das in Kürze veröffentlicht wird, vielleicht erfahren wir zudem weitere Details zum auf der E3-angekündigten Metroid: Samus Returns. Activision-Vizepräsident für den Bereich kompetitives Gaming, Mike Sepso, wird ebenfalls nach Barcelona kommen, um dort über eSports zu sprechen. Nicht weniger spannend: Googles Rachid El Guerrab plant eine Analyse von Storytelling in der virtuellen Realität.

Neben den großen Studionamen dürfen sich auch Indiefans freuen, denn einige kreative Köpfe hinter den vielen tollen Spielen der vergangenen Jahre erwaten uns. Der frühere Playdead-Chef Dino Patti (Limbo, Inside) etwa oder Mimimis Johaness Roth (Shadow Tactics: Blades of the Shogun). Raúl Rubio (Rime) von Tequila Works, Vlambeers Rami Ismail und Emmanuel Márquez (Payday, StarVR) von Starbreeze werden ebenfalls vor Ort sein, um uns über die Visionen hinter ihren Spielen zu berichten.

Falls ihr in der vor uns liegenden Woche einen spontanen Trip ins sonnige Barcelona plant, könnt ihr all diese (und noch viele weitere) Entwickler selbst treffen. Wenn ihr das nicht schaffen solltet braucht ihr euch aber keine Sorgen zu machen. Als offizieller Medienpartner ist Gamereactor natürlich für euch vor Ort, um über die heißesten Gaming-News zu berichten und neue Details zu kommenden und aktuellen Projekten aus den Entwicklern zu kitzeln. Ihr dürft gespannt sein.