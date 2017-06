Crash trainiert hart im altmodischen Trailer

Von Zeit zu Zeit erleben moderne Spiele eine gewisse Retourkutsche in Form eines Retro-Trailers, oft unmittelbar vor dem eigenen Veröffentlichung. Bei vielen Titeln schlägt diese Machart nicht richtig an und scheint auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun zu haben, doch nicht so beim kommenden Crash Bandicoot-Remaster. Activision hat ein neues Video veröffentlicht, indem wir sehen, wie sich Crash in einer verhangenen Muckibude warm macht, um in der nächsten Woche in Topform zu sein, wenn die Crash Bandicoot: Nsane Trilogy am 30. Juni erscheint.