PewDiePie ist nicht länger der wichtigste Gaming-Influencer

Laut einem neuen Bericht aus dem renommierten Forbes-Magazin steht der schwedische Youtube-Star PewDiePie nicht mehr an der Spitze der wichtigsten Persönlichkeiten im Gaming-Bereich. Er fiel auf den zweiten Platz hinter dem Hawaiianer Mark Fischbach - seinen vielen Fans eher als Markiplier bekannt - der nun Forbes' Top 10-Liste anführt. Neben Gaming ist Fischbach in vielen anderen Formen der Unterhaltung investiert.

Die frühere Nummer eins, Felix Kjellberg - oder eben PewDiePie, hat bislang kein gutes Jahr. Anfang 2017 erreichten uns viele negative Schlagzeilen zu antisemitischen Äußerungen des Künstlers, eine gescheiterte Partnerschaft mit Disneys besiegelte diese Meldungen. Obwohl sich dieses Thema mittlerweile beruhigt hat, scheint es nicht spurlos am Youtuber vorbeigegangen zu sein. Die Platzierungen errechnet Forbes anhand der totalen Reichweite jedes einzelnen Künstlers auf den entsprechenden sozialen Kanälen und Plattformen.