Neun Minuten Uncharted: The Lost Legacy-Gameplay

Naughty Dog hat uns noch nicht sonderlich viele Gameplay-Sequenzen aus ihren kommenden Uncharted: The Lost Legacy vorgestellt, doch nun haben wir einen anständigen Eindruck bekommen. Gestern Abend veröffentlichte das talentierte Studio seine E3-Gameplay-Präsentation auf ihren sozialen Kanälen. Ursprünglich fand diese hinter geschlossenen Türen statt und hat ausgewählten Testern einen kleinen Einblick auf das gegeben, was wir vom fertigen Spiel erwarten können, sobald es am 23. August erscheint.

Getreu der Uncharted-Formel vermischt das Spiel wunderschöne Umgebungen mit interessanten Kulissen und Charakteren, sowie intensiven Kämpfen. Naughty Dog will mit diesem Clip aber auch herausstellen, dass The Lost Legacy eine einzigartige Erfahrung wird. Einige Areale sind noch einmal größer als das, was wir in Uncharted 4: A Thief's End gesehen haben und die Beziehung zwischen Chloe und Nadine unterscheidet sich sehr von dem, was wir in früheren Titeln gesehen haben (Hat noch jemand die Anspielung auf Uncharted 2: Among Thieves verstanden?) Aber schaut euch das Video lieber selbst an.